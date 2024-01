Hier gibt es die besten Krapfen in Vorarlberg - das sind die Top 10!

Die besten Krapfen in Vorarlberg wurden gekürt und diese Bäckerei ist mit einem beeindruckenden Ergebnis von 41 Prozent zum Sieger gekürt worden.

Das ist der Vorarlberg-Sieger

Die Krapfen-Saison in Österreich erreicht jedes Jahr mit dem Falstaff Krapfen-Voting ihren Höhepunkt. Von Wien bis Vorarlberg haben Krapfenliebhaber in ganz Österreich ihre Stimmen abgegeben, um ihre Favoriten für die besten Krapfen des Landes zu küren. Das Ergebnis dieses spannenden Wettbewerbs ist nun offiziell bekannt gegeben worden.

Archivbild: Krapfen in der Bäckerei Münsch. ©Bernd Hofmeister

41 Prozent für Münsch in Nenzing

In Vorarlberg hat sich die Bäckerei-Konditorei Münsch in Nenzing mit beeindrucken 41 Prozent gegen die starke Konkurrenz durchgesetzt und den Titel des Bundeslandsiegers errungen. Dieser Erfolg spiegelt die hohe Qualität und die Leidenschaft wider, mit der in dieser Bäckerei gearbeitet wird.

Mehr erfahren -->> In 3,5 Stunden zu einem Krapfen

self all Open preferences.

Von Bregenz bis nach Lech

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Das Café Fritz in Lech und das Café Götze in Bregenz teilen sich den zweiten Platz mit jeweils 17 Prozent der Stimmen. Die Bäckerei Hoferbeck in Lustenau folgt mit 12 Prozent, während die Bäckerei und Konditorei Schertler in Feldkirch 4% der Stimmen für sich beanspruchen konnte.

Krapfen sind bei Jung und Alt beliebt. ©Symbolfoto: APA/Barbara Gindl

Weitere Top-Platzierungen

Weitere Bäckereien, die Anerkennung in Vorarlberg gefunden haben, sind die Bäckerei Mangold in Dornbirn (3%), die Bäckerei Luger in Dornbirn (2%), die Bäckerei Klaus Steurer in Rankweil (2%), die Bäckerei Heidegger in Dornbirn (2%) und schließlich die Bäckerei Waltner in Klaus-Weiler mit 1 Prozent.

Krapfen sind im Fasching Pflicht. ©APA/Barbara Gindl

Die besten Krapfen-Bäckereien Vorarlbergs laut Falstaff Voting:

Bäckerei-Konditorei Münsch, Nenzing - 41% Café Fritz, Lech - 17% Café Götze, Bregenz - 17% Hoferbeck, Lustenau - 12% Bäckerei und Konditorei Schertler, Feldkirch - 4% Bäckerei Mangold, Dornbirn - 3% Bäckerei Luger, Dornbirn - 2% Bäckerei Klaus Steurer, Rankweil - 2% Bäckerei Heidegger, Dornbirn - 2% Bäckerei Waltner, Klaus-Weiler - 1%

Doch was macht einen Krapfen zum Sieger? Es beginnt mit einem luftig-leichten Teig, der die Basis für den perfekten Genuss bildet. Ein exaktes Verhältnis des Fettes beim Backen ist entscheidend für die ideale Krapfenkruste. Die Bäckerei-Konditorei Münsch scheint hierbei ein Erfolgsrezept gefunden zu haben, das die Jury und das Publikum gleichermaßen überzeugt hat.

self all Open preferences.

Marmeladenfüllung

Ein weiterer Diskussionspunkt unter Krapfen-Kennern ist die Wahl der Marmeladenfüllung. Traditionell wird oft Marillenmarmelade verwendet, manchmal verfeinert mit einem Schuss Rum. Diese und weitere Geheimnisse der perfekten Marmeladenfüllung werden von den Bäckern in Nenzing offensichtlich hervorragend beherrscht.

Neben Vorarlberg wurden auch in den anderen Bundesländern die besten Krapfen ausgezeichnet. Die Ergebnisse reichen von der Bäckerei Ströck in Wien bis zur Konditorei Hecher in Kärnten. Interessant ist auch der Sieg von Hofer in der Kategorie der Supermärkte vor Spar, was zeigt, dass gute Krapfen nicht nur in traditionellen Bäckereien zu finden sind.

Die Bundeslandsieger 2024 auf einen Blick

Wien: Bäckerei Ströck

Bäckerei Ströck Niederösterreich: Geier. Die Bäckerei, mehrere Standorte

Geier. Die Bäckerei, mehrere Standorte Burgenland: Kaplan am Kurpark, Bad Tatzmannsdorf

Kaplan am Kurpark, Bad Tatzmannsdorf Oberösterreich: Backhaus Hinterwirth, Gmunden

Backhaus Hinterwirth, Gmunden Steiermark: BrotBar Cafe-Bäckerei, Kaindorf

BrotBar Cafe-Bäckerei, Kaindorf Kärnten: Konditorei Hecher, Wolfsberg

Konditorei Hecher, Wolfsberg Salzburg: Bäckerei Vorhauer, Seekirchen am Wallersee

Bäckerei Vorhauer, Seekirchen am Wallersee Tirol: Café Konditorei Thaler, Reith im Alpbachtal

Café Konditorei Thaler, Reith im Alpbachtal Vorarlberg: Bäckerei-Konditorei Münsch, Nenzing