Bleib bei Dir. Stell Dich Deinen Ängsten. Liebe Dein Leben.

Was steht der besten Version deiner Selbst im Weg? Es ist nicht dein Chef, deine Mutter oder dein Stoffwechsel. Schon mal daran gedacht, dass du es vielleicht selbst bist?!

In “Hier geht’s um Dich!” führt die bekannte Lebensberaterin Lauren Handel Zander die LeserInnen durch den innovativen Schritt-für-Schritt-Prozess, der bereits das Leben von Zehntausenden ihrer Kunden verändert hat. Sie zeigt, wie jeder erstaunliche Dinge erreichen kann, wenn wir nur aufhören uns selbst etwas vorzumachen und endlich anfangen, die Versprechen zu halten, die wir uns selbst geben. Ob Du die Liebe finden, Erfolg bei der Arbeit haben, eine gebrochene Beziehung reparieren oder abnehmen willst, Zanders Methode bietet eine detaillierte Karte, um endlich dorthin zu gelangen. Dieses Buch – gefüllt mit praktischen Übungen, inspirierenden Kundengeschichten und Lauren’s eigenen, hart erkämpften Lektionen – ermöglicht es Dir, Deine eigenen Rückschläge zu identifizieren, zu artikulieren und zu verstehen, so dass Du sie in Stärken verwandeln kannst.