Hier geht das Christkind gerne shoppen

Mit der Adventaktion von „Egg. Einkauf & Genuss“ macht das Einkaufen noch mehr Spaß.

Egg. Mit seinem bunten Branchenmix punktet Egg das ganze Jahr über als Einkaufsdestination. Doch gerade in der Vorweihnachtszeit hat der Handel in der größten Wälder Gemeinde Hochsaison.

Wer jetzt in Egg shoppen geht, kann Sterne sammeln. Bei jedem Einkauf ab 10 Euro bekommen die Kunden in den Partnerbetrieben der Kaufmannschaft einen Sternensticker geschenkt. Diesen kleben sie in den Weihnachts-Sammelpass. Ist der Sammelpass voll, kann er bei den Egger Gastwirten gegen ein gratis Heißgetränk – Kaffee, Tee oder Kakao – eingelöst werden. Doch damit nicht genug – die vollen Sammelpässe bleiben bei den Gastwirten, werden nach Neujahr von der Kaufmannschaft eingesammelt und nehmen an der Bregenzerwälder Gesamtverlosung teil. Verlost werden zehn 100-Euro Bregenzerwald-Gutscheine sowie 50 Euro-Gutscheine der teilnehmenden Betriebe. „Wir möchten die Region stärken und stellen mit dieser Aktion das Gemeinsame über das Eigene“, betont Thomas Fetz, Obmann der Kaufmannschaft Egg. Diese startet mit neuem Erscheinungsbild, dem Logo „Einkauf & Genuss“, eigenem Büro und Website in den Advent.