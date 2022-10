Hier eröffnet das wohl edelste Irish Pub Vorarlbergs

Der Dornbirner Wirt und sein Team haben Decken, Böden, Wände und den gesamten Innenbereich herausgerissen und die Lokalität in ein echtes Irish Pub verwandelt. Schon im Außenbereich wird einem klar, dass hier mit viel Liebe zum Detail das irische Lebensgefühl nach Vorarlberg importiert wurde. Im wahrsten Sinn des Wortes, denn das komplette Interieur wurde in Irland gefertigt und dann mit drei Containern nach Vorarlberg transportiert. Irische Handwerker bauten das Sunny James Pub dann vor Ort hier im Ländle auf und verpassten dem Pub den letzten Schliff.

Die Bar wurde in Irland gefertigt und in Dornbirn aufgebaut.

Irland so weit das Auge blickt

Irisches Flair und Lebensgefühl

Barhocker, Tische, Bänke, Regale oder die "Guinness-Harfe" an der Ausschank, betritt man das Sunny James Pub lässt man Vorarlberg von der ersten Sekunde an hinter sich und taucht in das irische Lebensgefühl ein. Selbstverständlich gehört da auch die klassische Folk-Musik dazu, und das am besten live, was für Ike ebenfalls sehr wichtig ist: "Wir wollen so oft wie möglich Musiker auftreten lassen. Zur Eröffnung wird Mike aufspielen, im November gastieren dann Finnegan uvm. bei uns im Pub."