Hier entstehen in Wolfurt zwanzig neue Parkplätze

Der Brückenweg in Wolfurt.

Bewirtschaftete Parkplätze

Der Brückenweg wird neu gestaltet, erklärt Thomas Plangger, Leiter des Tiefbaus und des Bauhofes in Wolfurt. Es entstehen Parkplätze mit passendem Parkraumkonzept, so wie es in der Gemeinde mittlerweile üblich ist. "Weil vorher alles im Grünbereich zusammengefahren wurde, werden jetzt neue Parkplätze geschaffen", gibt Plangger gegenüber VOL.AT zu verstehen. Die Beleuchtung wird ersetzt und die Oberfläche des Weges neu asphaltiert.