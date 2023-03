Hier "crasht" Andreas Gabalier eine Après-Ski-Party

Der österreichische Musik-Star hat spontan ein paar seiner größten Hits zum Besten gegebren.

Volks-Rock N' Roller Andreas Gabalier hat die Après-Ski-Gäste in Obertauern mit einem unerwarteten Auftritt überrascht. Am Wochenende stattete der österreichische Star-Sänger dem Après-Ski-Hotspot einen Besuch ab und stieß spontan zu einer Live-Performance der Party-Band "Sumpfkröten" hinzu.

Gabalier auf der Bühne

Die "Sumpfkröten" heizten dem Publikum auf der Hochalm bereits kräftig ein als Gabalier plötzlich zu ihnen auf die Bühne kam. Die Überraschung war perfekt, als der bekannte Sänger plötzlich neben den Musikern stand und gemeinsam mit ihnen den Hit "I sing a Liad für di", "Hulapalu", "I am from Austria" und den 90er-Jahre Mega-Hit "What's up" von den 4 Non Blondes anstimmte.

Spontaner Auftritt

Gabaliers spontaner Auftritt in Obertauern zeigt, dass der beliebte Volks-Rock N'Roller immer noch für eine Überraschung gut ist. Dieser unvergessliche Abend wird den Besuchern von Obertauern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

Gabalier ist seit vielen Jahren Stammgast in dem Salzburger Skigebiet. "Wir schauen, dass seine Privatsphäre so gut wie möglich gewahrt wird, wir weder im Vorfeld jemandem sagen, dass er kommt, noch seine Anwesenheit kundtun. Wir wollen, dass er bei uns, so gut wie es nur geht, seine Privatsphäre genießen und in Ruhe feiern kann", wird Hüttenwirtin Martina Krings, die gemeinsam mit ihrer Schwester die Hochalm führt, die zum Hotel "Das Seekarhaus" gehört, von der Onlineseite diegutelaune.com zitiert. "Es war unglaublich, viele wussten zuerst gar nicht, was los ist, und konnten dies gar nicht glauben", sagt sie weiter.