Hexenjagd in Vandans - Jetzt redet der Obmann

Die Funkenhexe in Vandans hat am Sonntag große Welle geschlagen. Obmann der Funkenzunft Vandans hat sich nun zu Wort gemeldet.

Der Funkensonntag lief für die Vandanser Funkenzunft alles andere als erwartet. Ein gepostetes Bild ihrer Hexe in den Sozialen Medien sorgte im ganzen Land für Aufregung. Die Letzte Generation schreibt: "So reagiert eine Gesellschaft, die vom fossilen Stoff abhängig ist: Buchstäbliche #Hexenjagd auf diejenigen, die friedlich darauf hinweisen und für das protestieren, was laut wissenschaftlichen Erkentnissen endlich beschlossen werden muss." Sie geben bekannt, dass die Staatsanwaltschaft bereits informiert wurde.