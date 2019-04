Heute wird #klartext gesprochen

Rund 1200 Schüler werden für die Podiumsdiskussion im Feldkircher Montforthaus erwartet - VOL.AT überträgt ab 10 Uhr live.

Bereits zum siebten Mal lädt die Schülerunion Vorarlberg heute zur Politischen Podiumsdiskussion ein. In der aktuellen Ausgabe können sich die 1200 erwarteten Schüler und Schülerinnen ein Bild von den EU-Spitzenkandidaten aus dem Ländle machen, neben deren Namen sie am 26. Mai ein Kreuz setzen. „Flächendeckende ,Politische Bildung‘ ist nach wie vor Mangelware an Österreichs Schulen. Um diese Lücke zu schließen veranstalten wir die größte, öffentliche Podiumsdiskussion des Landes, um speziell Jugendlichen eine informative und ebenso spannende Plattform zu bieten, damit sie sich selbst leichter eine eigene Meinung bilden können“, informiert Daniel Bayer, Landesobmann der Schülerunion Vorarlberg, im Gespräch mit WANN & WO.