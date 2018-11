Heute wird es sommerlich warm in Vorarlberg

Der Herbst zeigt sich derzeit in Vorarlberg von seiner schönen aber auch sehr wechselhaften Seite. Während es letzte Woche bereits den ersten Schnee gab, klettern die Temperaturen heute auf über 20 Grad.

In einigen Regionen in Vorarlberg ist es bereits am Morgen rund 20 Grad warm, in den windgeschützten Zonen liegt die Frühtemperatur bei nur 10 Grad. Die Sonne lässt sich den ganzen Tag über blicken. Für die Jahreszeit ist es ungewöhnlich mild. Lediglich in der Silvretta stauen sich an den Bergspitzen dichtere Wolken, ansonsten sind am Dienstag nur Schleierwolken am Himmel zu sehen. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 20, an den klassischen Föhnorten erreichen die Temperaturen sogar 22 Grad oder mehr.