Heute: Palliativpflege und ihre Möglichkeiten

Heute informieren Experten im Med Konkret-Webinar über die Möglichkeiten der Palliativpflege. Kostenlos online dabei sein!

Was die Palliativmedizin und Palliativpflege bei einer schweren Erkrankung oder am Ende des Lebens noch Gutes zu leisten vermag, darüber informiert Miller auch beim Med Konkret am Dienstag, 22. November 2022, ab 18 Uhr. Der Leiter der Station, Oberarzt Otto Gehmacher, wird unter anderem auf gesellschaftliche Fragen, wie die Möglichkeit des assistierten Suizids eingehen. Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenlos.