Heute ist Weltdiabetes-Tag

Der Weltdiabetes-Tag am 14. November soll auf die schleichende Volkskrankheit Nr. 1 aufmerksam machen.

Diabetes ist ein Volksleiden, mindestens fünf Prozent der Gesamtbevölkerung sind betroffen, bei älteren Menschen leiden sogar über 20 Prozent an Diabetes. Allein in Vorarlberg leben gut 20.000 Menschen mit Diabetes.

Bei Diabetes sind die Blutzuckerwerte zu hoch – die Gründe dafür können verschieden sein. Diabetes ist also nicht eine einzige Erkrankung, sondern eine ganze “Gruppe von Erkrankungen”. Die meisten betroffenen Menschen leiden an Typ II Diabetes – früher auch als Altersdiabetes bekannt. “Eine frühe Diagnose ist schon deshalb extrem wichtig, weil bei guter Behandlung Schäden durch Diabetes zu einem sehr großen Teil vermieden werden können. Leider weiß nur ungefähr die Hälfte der betroffenen Patienten überhaupt von ihrer Erkrankung”, sagt Dr. Christoph Säly, Internist und Diabetesexperte am LKH Feldkirch. “Über sehr lange Zeit spürt man nämlich nicht, dass man an Diabetes leidet, obwohl die Erkrankung in dieser Phase bereits schwere Schäden anrichten kann.”