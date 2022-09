Heute im Webinar: Was Nuklearmedizin kann

Med Konkret startet heute um 18 Uhr mit einem aktuellen Thema in den Vortragsherbst und informiert u.a. über die Schilddrüse.

Die Nuklearmedizin: Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Angst vor einer atomaren Katastrophe hat dieses Fach ins Zentrum des allgemeinen Interesses gespült. Beim ersten Med Konkret nach der Sommerpause wird Primar Alexander Becherer, Leiter der Abteilung für Nuklearmedizin im Landeskrankenhaus Feldkirch, auch diese Thematik aufgreifen, aber nur kurz streifen.

In seiner Arbeit geht es nämlich zur Hauptsache um Schilddrüsenerkrankungen sowie die Krebsdiagnostik. „Ich werde erzählen, was die Nuklearmedizin ist, Beispiele bringen und vorstellen, welche Bereiche wir untersuchen bzw. behandeln können“, gibt Becherer einen Überblick über das, was Med Konkret-Interessierte heute ab 18 Uhr erwartet. Aufgrund der immer noch unsicheren Coronalage werden die Med Konkret-Beiträge auch weiterhin online ausgestrahlt.