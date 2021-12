Heute im Webinar: Hilfe bei Adipositas

Im virtuellen Vortrag mit Experten stellt Med Konkret ab 18 Uhr die chirurgische Therapiemöglichkeit bei krankhaftem Übergewicht vor.

Welche Möglichkeiten die chirurgische Therapie bei krankhaftem Übergewicht bietet, darüber informiert das Med Konkret online am Dienstag, 14. Dezember 2021, ab 18 Uhr. Referenten sind Prim. Doz. Dr. Claudius Falch und GF OA Dr. Werner Müller vom LKH Bregenz.

HINWEIS: Fragen können anonym während des Vortrages via Zoom, aber auch schon im Vorfeld unter stammtisch@vn.at gestellt werden. Die Antworten gibt es im Anschluss an die Vorträge.

Immer mehr Menschen sind übergewichtig und immer mehr auch adipös. Krankhaftes Übergewicht beginnt ab einem BMI von 30, zwischen 25 und 30 ist es „nur“ Übergewicht. „Bei einer chirurgischen Intervention geht es nicht um die Gewichtsreduktion“, betont Claudius Falch. Vielmehr gilt es, massive Folgeerkrankungen zu verhindern, denn die können unter anderem buchstäblich an die Nieren gehen. Daneben kann Adipositas auch zu Hormonstörungen und Depressionen führen sowie eine Demenzerkrankung begünstigen. Bei Adipositas spricht die Medizin von drei Schweregraden. „Je höher der Schweregrad, umso höher das Risiko, andere Krankheiten zu entwickeln“, erklärt Falch.

Primar Falch wird in seinem Vortrag auch auf die Entwicklung der Adipositas eingehen und was die Chirurgie dazu beitragen kann, dieses Gesundheitsproblem zu entschärfen. Dass dies möglich ist, belegen inzwischen große Studien. Sie haben die positiven Effekte auf Gefäßerkrankungen und damit etwa auf Schlaganfälle und Herzinfarkte bestätigt. „Das Ziel einer OP ist es, Lebensqualität und Lebenserwartung zu steigern“, sagt Falch, denn von Folgeerscheinungen einer Adipositas sind sehr häufig sogar junge Menschen zwischen 20 und 30 betroffen. Sie erkranken beispielsweise oft an Diabetes Typ II. Mit einer chirurgischen Therapie kann hier gegengesteuert werden.