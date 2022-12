Heute: Einblicke in die Intensivpflege

Med Konkret gibt heute im Webinar ab 18 Uhr interessante Einblicke in die Intensivpflege. Seien Sie bei der letzten Ausgabe 2022 dabei!

Feldkirch Intensivstation: Allein schon der Name beschwört Bilder herauf, die Angst machen. Menschen an Maschinen und Schläuchen, dem Tod oft näher als dem Leben. In vielen Fällen ist das so, aber nicht nur.

Intensivpflegexperten klären auf

Patienten nach schweren Operationen werden ebenfalls zur Beobachtung für eine gewisse Zeit auf die Intensivstation verlegt. So oder so ist die Tätigkeit auf einer Intensivstation herausfordernd, auch für die Pflege. Marcel Walter arbeitet seit 2008 auf der Intensivstation im LKH Feldkirch. Er kennt das Metier von Grund auf. Gemeinsam mit Michael Fürstenberg von der Intensivstation des LKH Bludenz wird er beim Med Konkret am Dienstag, 20. Dezember 2022, ab 18 Uhr online über die Verantwortung der Intensivpflege informieren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Viele Fragen werden beantwortet

Was ist eine Intensivstation? Welche Patienten werden dort behandelt? Welche Berufe sind vertreten? Welche Arbeiten obliegen der Intensivpflege? „Unser Beruf ist sehr vielfältig“, sagt Marcel Walter. Jeder, der in der Intensivpflege arbeiten wolle, finde seinen Platz. Derzeit sind die 62 Planstellen auf seiner Station in Feldkirch mit 82 Pflegepersonen besetzt. In Feldkirch beträgt das Verhältnis 1:3, also drei Pflegepersonen für ein Intensivbett. Im LKH Bludenz, das über sechs Beatmungs- und Monitoringbetten verfügt, kommen auf ein Bett 1,5 Pflegepersonen. „Die schweren Fälle werden alle in Feldkirch behandelt“, erklärt Walter den Unterschied.

Angehörigenbetreuung und Organspende

Auf einer Intensivstation wird auch die Zusammenarbeit verschiedenster Berufsgruppen gelebt. „Wir brauchen vom Arzt bis zum Techniker alle“, betont Marcel Walter. Immer wichtiger werde zudem die Betreuung der Angehörigen. In seinem Vortrag wird Walter ebenso auf die Organspende eingehen. Wird bei einem Patienten der Hirntod festgestellt, wird das Widerspruchsregister konsultiert. Ist dort kein Widerspruch hinterlegt, könnten Organe entnommen werden, aber: „Wir suchen in jedem Fall immer das Gespräch mit den Angehörigen.“

Wer das Webinar live erleben möchte, klickt auf den Teilnahme-Link. Hinweis: Als Zuschauer werden Sie nicht gehört oder gesehen – können aber schriftlich Fragen stellen.

Online dabei sein? So einfach funktioniert‘s

Auf den Teilnahme-Link klicken: Dieser Link wird für jede Webinar-Veranstaltung neu generiert und Ihnen hier auf VOL.AT rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Der Link leitet Sie zur Webseite zoom.us. Auf zoom.us registrieren: Die Registrierung ist notwendig, um Fragen stellen zu können. Hilfsdienst installieren:Zoom bittet Sie einen Hilfsdienst zu installieren. Führen Sie die Installation bitte aus, um Zoom am PC zu starten. Fragen stellen:In der unteren Leiste finden Sie die Option F&A (Fragen und Antworten). Hier können Sie Fragen (auch anonym) eingeben. Beantwortet werden diese im Anschluss an den Vortrag.

Med Konkret

Intensivpflege: Nah an Patient(in) und Angehörigen

Referenten: DGKP Marcel Walter, LKH Feldkirch, und DGKP Michael Fürstenberg, LKH Bludenz