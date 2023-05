Heute bei Med Konkret: Wenn Seele auf Körper trifft

15 Jahre Department für Psychosomatische Medizin als Thema beim Med Konkret. Seien Sie dabei, das Webinar startet um 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Psychosomatik beschäftigt sich mit der Wechselwirkung von Körper und Seele. Was auf die Psyche drückt, äußert sich nicht selten in körperlichen Beschwerden. Am Department für Psychosomatische Medizin im LKH Hohenems finden Betroffene seit 15 Jahren adäquate Hilfe. Primar Georg Weinländer spricht von einer inzwischen hohen Akzeptanz in der Bevölkerung und bei Ärzten der jüngeren Generation. Gemeinsam mit Elisabeth Müller von der Pflege sowie der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin, Beate Rappitsch, tritt er heute bei Med Konkret als Referent auf und erklärt die Zusammenhänge zwischen seelischen Belastungen und körperlichen Funktionen.

Integrierte Psychosomatik Bevor die Abteilung ins LKH Hohenems kam, war sie im LKH Rankweil angesiedelt. Dort gab es ein psychiatrisch-neurologisches Umfeld, in Hohenems kann das Team eine integrierte Psychosomatik praktizieren. „Eigentlich das, was man sich für jedes Krankenhaus wünschen würde, weil es zahlreiche Überschneidungen mit anderen Fächern gibt“, nennt Georg Weinländer als Beispiele die Innere Medizin und die konservative Orthopädie. Betriebswirtschaftlich sei die psychosomatische Medizin für Spitäler aufgrund der längeren Aufenthaltsdauer der Patienten jedoch nicht erstrebenswert, räumt Weinländer ein. Das führe immer wieder zu Kollisionen.

Reger Zuspruch

In der Bevölkerung selbst kommt das Angebot gut an. Auch das Interesse junger Ärzte an diesem Fach hat zugenommen. Mehr Patienten hat der Abteilung die Pandemie beschert, vor allem solche mit Essstörungen. Weinländer: „In der Isolation haben sich die Betroffenen noch stärker mit dieser Krankheit auseinandergesetzt, so, als wäre sie der einzige Freund.“ Im Zusammenhang mit Covid-19 spricht der Arzt von einer Atmosphäre der Verleugnung in Österreich: „Was mit psychosozialen Belastungen oder psychischen Störungen zu tun hat, wird nach wie vor irgendwie nicht wahrgenommen und der Schwerpunkt fast ausschließlich auf der pulmologischen Seite gesehen.“