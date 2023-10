Heute bei Med Konkret: Pflege

Med Konkret stellt Spezialisierungen in der Pflege von Kindern und Jugendlichen vor.

Bregenz Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Dieser geflügelte Satz gilt für viele Bereiche ihres Lebens, so auch, wenn es um die Behandlung und Betreuung im Krankenhaus geht. Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Pflege, zumal sie sehr nahe bei den jungen Patienten ist. Allerdings ist Pflege nicht gleich Pflege. Speziell die Kinder- und Jugendheilkunde erfordert aufgrund des unterschiedlichen Alters der Patienten eine Spezialisierung. Über Ausbildung und Tätigkeit informieren beim Med Konkret am Dienstag, 3. Oktober 2023, DGKP Claudia Mathis, stellvertretende Pflegedirektorin im LKH Feldkirch, DGKP Gerhard Aspalter, Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde im LKH Feldkirch, sowie DGKP Angelika Gerhalter von der Neonatologie im LKH Bregenz. Die Veranstaltung wird online ab 18 Uhr durchgeführt, die Teilnahme ist kostenlos.