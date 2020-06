Heu-Schlepper rollt Hang hinunter und kracht in Wald

Landwirtschafts-Fahrzeug macht sich selbstständig und rollt ca. 100 Meter einen Hang hinunter - mitten in den Wald hinein.

Gegen 12.00 Uhr mittags kam es in Blons zu einem Unfall in der dortigen Landwirtschaft. Ein Agrar-Fahrzeug mit Heu-"Schlepper" ist selbstständig (ohne Fahrer) ca. 100 Meter den Hang hinunter gerollt - und danach in den nahe liegenden Wald gekracht.