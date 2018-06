Heu begann auf Zugmaschine zu brennen

Glück im Unglück hatte ein 74-Jahre alter Mann in Schruns: Er war gerade mit Heueinfahren beschäftigt, als er bemerkte, dass das Heu Feuer gefangen hatte.

Am Dienstag gegen 16.00 Uhr war in Schruns ein 74 Jahre alter Mann damit beschäftigt, Heu von der gemähten Wiese mit einer Zugmaschine mit Ladewagenaufsatz aufzunehmen. Nachdem der Ladewagen schon fast voll war, entzündete sich im Bereich der Abgasanlage das Heu. Der Mann konnte das Heu wieder auf die Wiese abladen. Das entzündete Heu wurde in der Folge von der freiwilligen Feuerwehr Schruns mittels Löschschaum abgelöscht. Die Zugmaschine und der Ladewagenaufsatz wurden nicht beschädigt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz.