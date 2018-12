Herzogin Meghan & Prinz Harry - Neues Bild von ihrer Hochzeit!

Es war die royale Traumhochzeit des Jahres.

Am 19. Mai 2018 gaben sich Prinz Harry und Meghan Markle das Jawort. Es ist ein Tag, der in die Geschichtsbücher eingeht. Und solch ein Tag muss natürlich mit besonderen Erinnerungen festgehalten werden. Das Königshaus veröffentlichte jetzt ein neues Foto von der Hochzeit. Harry und Meghan halten sich in den Armen und schauen einem gigantischen Feuerwerk zu.