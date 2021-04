Herzog kritisierte Geldgier als Motiv für Super League

Österreichs Rekordnationalspieler Andreas Herzog hat die Pläne für die Gründung einer Fußball-Super-League scharf kritisiert.

Der 52-jährige Wiener unterstellte den Verantwortlichen der vorerst zwölf involvierten Clubs aus England, Spanien und Italien unter anderem Geldgier als Motiv. Ausdrückliches Lob hatte Herzog in einem Video, das er am Montag auf Twitter teilte, für seinen Ex-Club Bayern München parat, der sich nicht dem Konzept angeschlossen hat.

Herzog hofft auf UEFA

"Huat ab" vor Bayern München

Das Schönste am Fußball sei immer noch die nationale Liga, betonte Herzog. Er erwähnte Stadtderbys in Wien, Mailand oder Madrid. "Das ist Alltag, nicht im negativen Sinne. Das ist das, was der Fußballfan liebt." Wenn man in der Superliga jede Woche Duelle von Real Madrid und Liverpool erlebe, verliere das auch irgendwann seinen Reiz. Dieser sei aktuell in der Champions League noch vorhanden.