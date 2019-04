Hervorragende Lauf-Resultate

Auer Mittelschüler starteten beim Jugendlauf des Vienna City Marathons

Nach den tollen Ergebnissen beim Cross-Country-Schulcup im Land Vorarlberg waren und sind die sportlichen Schüler der NMS Au in ihrem Training voll motiviert und wollen an ihrem Laufsport dranbleiben. Gespannt und voller Vorfreude reisten vor kurzem insgesamt 21 Schüler und Schülerinnen, mit ihren Betreuern Susanne Stadelmann und Wolfgang Fuchs, zum Jugendlauf des City Marathons nach Wien.

Im Startfeld mit über 1000 Kindern und Jugendlichen herrschte Spannung pur und beim Lauf über die historische Ringstraße lieferten die Auer Läufer und Läuferinnen super Zeiten und top Resultate. In der Schulwertung schaffte die NMS Au den Sprung auf das Podest und erreichte den 3. Platz, während in der Wertung der Jahrgangsklassen Jana Moosbrugger (5. Platz ), Heinrich Kohler (5. Platz), Nico Helbock (7. Platz), Elias Purin (15. Platz ) und Ägidius Schatz (15. Platz) hervorragende Leistungen an den Tag legten