Hertha knöpft RB Leipzig Remis ab

RB Leipzig musste sich trotz 2:1-Führung gegen Hertha Berlin mit einem 2:2-Remis zufrieden geben und bleibt somit auf dem 3. Tabellenrang.

Nach dem gestrigen 1:0-Sieg der Bayern gegen Borussia Dortmund hatte RB Leipzig heute die Chance mit einem Sieg gegen die Hertha auf den zweiten Tabellenrang vorzurücken. Doch das Spiel begann dann nicht wirklich ideal. Nach einem Eckball wurde Grujic alleine gelassen, der auf 0:1 für die Berliner stellte. In weiterer Folge hatte Leipzig dann mehr vom Spiel, tat sich gegen gut stehende Gäste aber schwer, gute Chancen zu kreieren. So war es nicht verwunderlich, dass ein Eckball zum Ausgleich führte. Klostermann setzte sich durch und erzielte in der 24. Minute den Ausgleich. Viel mehr passierte in der 1. Halbzeit nicht mehr und so ging es mit dem 1:1 in die Pause.

Gelb-Rot und je ein Treffer

In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel zu Beginn etwas dahin. Erst in der 63. Minute kam wieder Schwung in die Partie, als Halstenberg nach Foul an Cunha mit Gelb-Rot vom Feld musste. Doch fünf Minuten später waren es nicht die Berliner, sondern die Leipziger, die in Unterzahl zur Führung kamen - allerdings unter großer Mithilfe von Hertha-Keeper Jarnstein, der sich einen Schick-Schuss praktisch in das eigene Tor warf.

Die Hertha schien nun etwas geschockt und alles schien auf einen Leipziger Sieg hinauszulaufen. Doch nach einem ungeschickten Foul an Cunha verwandelte der eingewechselte Piatek den fälligen Elfmeter souverän zum 2:2. In der Schlussphase wollte keine Mannschaft zu viel riskieren und so endete das Spiel mit einem Remis. Die Leipziger verpassten dadurch den Sprung auf Rang 2.

