Herrenloses Surfbrett sorgte für Suchaktion am Bodensee

Ein in Höchst am Ufer treibendes Surfbrett sorgte für eine große Suchaktion, die zum Glück glimpflich endete.

Am Montag um 15.09 Uhr meldete ein Badegast bei der Polizei, dass er in Höchst im Bereich des Glashauses seit geraumer Zeit ein herrenloses Surfbrett, zirka 100 m vom Ufer entfernt, entdeckt habe. Es wurden daraufhin Ermittlungen und eine Suchaktion eingeleitet. Im Zuge der Befragungen von weiteren Badegästen stellte sich in der Folge heraus, dass der Besitzer des Surfbrettes wohlauf war und sich lediglich das Surfbrett “selbständig” gemacht hatte. Im Einsatz standen zwei Boote der Wasserrettung, zwei Polizeiboote sowie der Polizeihubschrauber “Libelle”.