Herren-Abfahrt in Beaver Creek

Zum Abschluss des großen Ski-Wochenendes findet die Abfahrt der Herren in Beaver Creek (USA) statt. Das Rennen beginnt um 20 Uhr.

Die Abfahrt der Herren in Beaver Creek (USA) wird vom Österreich, Vincent Kriechmayr, eröffnet. Nach Nils Allegre (FRA), Beat Feuz (SUI) und Christof Innerhofer (ITA) startet Matthias Mayer mit Nummer 5. Der Kärntner belegte am Samstag Rang zwei hinter Aleksander Aamodt Kilde und ist derzeit Österreichs Hoffnung im Abfahrts-Rennen. In den bisherigen drei Rennen in Beaver Creek war er nie schlechter als Vierter.