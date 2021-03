Virus legt Reitsport lahm - Vorarlbergerin betroffen

Das neuartige und besonders aggressive Herpesvirus (EHV-1), welches erstmals bei einem Turnier in Valencia aufgetreten ist, sorgt dafür, dass bis zum 11. April alle Veranstaltungen auf europäischem Festland abgesagt wurden. Auch die Vorarlberger Profi-Springreiterin Katharina Rhomberg ist betroffen. Eines ihrer Pferde wurde positiv auf das Virus getestet.

Virus kann durch Stress ausgelöst werden

Die Infektion kann jahrelang im Organismus schlummern (Latenzphase), um dann plötzlich reaktiviert zu werden, beispielsweise durch Stress, was zum Ausbruch der Krankheit führt. Dieses Herpesvirus ist besonders ansteckend, dadurch muss bei einem positiven Testergebnis mit großer Vorsicht vorgegangen werden. So werden unter anderem extra Schutzanzüge angezogen, damit keine Viren an der Kleidung haften bleiben können und so eine mögliche Ansteckung verhindert wird.