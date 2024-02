Hermann Maier kritisiert Ski-Weltcup: "Zu viele Rennen"

Die Ski-Legende Hermann Maier äußerte bei ServusTV scharfe Kritik an der Organisation des Ski-Weltcups und den steigenden Verletzungszahlen.

In der aktuellen Weltcup-Saison häufen sich die Verletzungen namhafter Athleten. Größen wie Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova und Alexis Pinturault mussten schwere Verletzungen und lange Ausfallzeiten hinnehmen.

Der amerikanische Ski-Star Mikaela Shiffrin stürzte am 26. Januar 2024 beim Abfahrtsrennen im italienischen Skiort Cortina d'Ampezzo schwer und zog sich eine Verletzung am linken Bein zu, gab jedoch zu, "dankbar zu sein, dass es nicht schlimmer ist".

Der amerikanische Ski-Star Mikaela Shiffrin stürzte am 26. Januar 2024 beim Abfahrtsrennen im italienischen Skiort Cortina d'Ampezzo schwer und zog sich eine Verletzung am linken Bein zu, gab jedoch zu, "dankbar zu sein, dass es nicht schlimmer ist". ©AFP

Der amerikanische Ski-Star Mikaela Shiffrin stürzte am 26. Januar 2024 beim Abfahrtsrennen im italienischen Skiort Cortina d'Ampezzo schwer und zog sich eine Verletzung am linken Bein zu, gab jedoch zu, "dankbar zu sein, dass es nicht schlimmer ist". ©AFP

Kritik an der Rennplanung

Maier bemängelt vor allem die Anzahl der Rennen: "Zu meiner Zeit gab es neun Riesentorläufe, heute sind es zwölf. Das ist einfach zu viel." Besonders im Fokus seiner Kritik standen die Speed-Disziplinen. Der "Herminator" kritisierte die Entscheidung, in Kitzbühel am Freitag eine zusätzliche Abfahrt auszutragen, die den Höhepunkt am Samstag gefährde. Er plädiert für eine Überarbeitung der Speed-Klassiker, um die Sicherheit der Athleten zu gewährleisten.