Herbstputz für sieben Vorarlberger Tunnel

Im Oktober nimmt die ASFINAG den Herbstputz in insgesamt 32 Tunneln in Vorarlberg und Tirol vor. Es wird vorwiegend in der Nacht gearbeitet.

25 Tunnel und Galerien in Tirol sowie sieben Anlagen in Vorarlberg werden rechtzeitig vor der Wintersaison von Ruß und Schmutz befreit. „Wir sorgen dafür, dass Schilder und Signalanzeigen wieder besser sichtbar sind. Tunnelwände wirken nach der Wäsche heller. Damit erhöht sich generell das Sicherheitsgefühl bei der Durchfahrt. Wir wollen den Verkehr beim Herbstputz nicht behindern, deswegen finden die meisten Arbeiten meist in der Nacht statt“, so ASFINAG-Geschäftsführer Stefan Siegele.

Die ASFINAG befreit die Tunnel von den Ablagerungen an Staub, Ruß und Schmutz, die sich über die Sommermonate angesammelt haben. Vom Bordsteinreflektor über die Beleuchtung bis hin zu den Notrufnischen – alles wird geputzt und somit die Sichtbarkeit erhöht. Defekte Teile werden dabei sofort ausgetauscht – die Tunnel werden fit für die Wintersaison gemacht.

Tunnelwaschzug im Einsatz

Die ASFINAG setzt dabei auf High-Tech und die Erfahrung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Waschzug besteht meist aus bis zu fünf Lkw, die in erster Linie Tunnelwände, Decke und Fahrbahn reinigen. Ein Wagen trägt dabei das Waschmittel auf die Wände auf, das nächste Fahrzeug reinigt die Wände und Decken mit rotierenden Bürsten und Hochdruck-Geräten.

Die nachfolgende Partie kümmert sich um die Reinigung der Notrufnischen und Verkehrszeichen. Auch die Entwässerungseinrichtungen müssen geputzt werden. Dazu werden die Schachtdeckel weggehoben, der Kanal mit dem Schlammsaugwagen gespült und mit dem Deckel wieder verschlossen. Verkehrszeichen oder wichtige Sicherheitseinrichtungen müssen händisch demontiert, gereinigt und wieder angebracht werden. Ein echter Knochenjob für die ASFINAG-Teams mit viel Feuchtigkeit sowie Kälte und das vorwiegend in der Nacht.

Herbstputztage in Tiroler und Vorarlberger Tunnel

Die Tunnelwäsche hat in einigen Tunnel bereits vor einigen Wochen begonnen. Viele der Tunnel werden aber noch bis Ende Oktober gereinigt.

Vorarlberg

Der Pfändertunnel (A 14 Rheintal/Walgauautobahn) ist jeweils in der Nacht von 20 bis 6 Uhr seit dem 16. September bis 9. Oktober in Arbeit. Der Verkehr wird jeweils in die andere Röhre umgeleitet – eine Ausleitung über das Stadtgebiet ist somit nicht erforderlich.

Der Ambergtunnel (A 14 Rheintal/Walgau Autobahn) ist jeweils in der Nacht von 20 bis 6 Uhr vom 14. bis 18. Oktober an der Reihe. Der Verkehr wird nicht ausgeleitet und kann auf der Autobahn bleiben.

Der Dalaaser Tunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße) ist vom 2. bis 4. Oktober in der Nacht jeweils in einer Richtung gesperrt. Der Verkehr wird über die Landesstraße umgeleitet.

Tirol

Der Flirscher Tunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße) sowie die nachfolgenden Galerien sind vom 7. bis 11. Oktober an der Reihe. Die Arbeiten erfolgen während des Tages mit einer Sperre in Richtung Bregenz.

Am 21. und 22. Oktober wird der Perjentunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße) gereinigt. Jeweils in der Nacht (20 bis 4 Uhr) ist eine Richtungsfahrbahn gesperrt, die Umleitung erfolgt über die Landesstraßen.

Der Landecker Tunnel (A 12 Inntal Autobahn) wird seit 30. September bis zum 18. Oktober gereinigt. Für diese Nächte ist eine Umleitung über die Landesstraße in beiden Fahrtrichtungen notwendig.

Der Roppener Tunnel (A 12 Inntal Autobahn) wird vom 23. bis 27. Oktober in Richtung Bregenz gereinigt. Der Verkehr wird in der jeweils betroffenen Richtung über die Landesstraße umgeleitet. Die weitere Reinigung in Richtung Kufstein erfolgt vom 11. bis 20. Oktober. Auch für die Tunnel im Großraum Innsbruck heißt es im Oktober „Achtung Herbstputz“. Bergiseltunnel (17. bis 25. Oktober), Wiltener Tunnel (16. bis 24. Oktober), Tunnel Amras (9. bis 16. Oktober) sowie der Sonnenburgerhoftunnel (14. bis 16. Oktober) werden von den ASFINAG-Trupps gewaschen. Die Umleitungen des Verkehrs erfolgen im Verkehrs-Dreieck Innsbruck über die Anschlussstellen Kranebitten, Zenzenhof, Innsbruck-Ost bzw. Hall-West über den Wiltener Tunnel, Bergisel- oder Sonnenburgerhoftunnel.