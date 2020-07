Herbstmesse: Aussteller verärgert über Stornogebühren

Noch immer ist unklar, ob die Dornbirner Herbstmesse stattfinden kann, denn die Bezirkshauptmannschaft muss die Großveranstaltung erst genehmigen. Die Aussteller sind verärgert wegen der - aus ihrer Sicht - zu hohen Stornogebühren.

"Maßnahmen sind nicht tragbar"

Andreas Müller vom Vorarlberger Photovoltaikhersteller Hansesun erhielt vor einigen Tagen den Maßnahmenkatalog für die Messe Dornbirn. "Diese Maßnahmen sind meines Erachtens nicht tragbar. Jeder Kunde muss sich registrieren – also eine Vollregistrierung – und es gibt eine Maskenpflicht im freien Gelände und in der Halle", so der Unternehmer gegenüber ORF Vorarlberg. Das wolle er sowohl den Kunden als auch seinen Mitarbeitern nicht zumuten.