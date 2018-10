Herbstmarkt wie im Bilderbuch

Kaiserwetter, Oldtimer und beste Stimmung beim diesjährigen Bildstar Markt.

Mitgrund für das immense Interesse und demzufolge beste Stimmung war neben dem Wetter auch die Gewissheit, dass der „Bildstar Markt“ nach wie vor mit hochwertigen, liebevoll dekorierten Marktständen aufwartet und auch die Geselligkeit bei dem einen oder anderen Gläschen nicht zu kurz kommt. Zudem lockte das Schwerpunktthema, welches auf die Bedeutung des sicheren Umgangs mit Motorsägen und Holzarbeiten hinwies, zu regelmäßigen Live-Vorführungen. „Mit Mario Amann (Sicheres Vorarlberg), Sepp Böhler und Stefan Lampert konnten wir ausgewiesene Experten zu diesem Bereich willkommen heißen“, freute sich Helmut Lenz vom Organisationsteam über das positive Echo der Gäste. „Gerade in einem ländlichen Dorf kommt so ein Thema natürlich sehr gut an.“ Kein Wunder also, dass der Markt an einem der letzten schönen Herbsttage bis zum Sonnenuntergang ausgiebig genossen wurde.