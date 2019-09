Herbstlohnrunde startet mit Verhandlungen für Metaller-KV

Am Montagvormittag startet die Herbstlohnrunde mit den Metallern. Zuerst kommt es zur traditionellen Forderungsübergabe durch die Gewerkschafter an die Arbeitgebervertreter in der Wirtschaftskammer. Danach gibt es auch gleich die erste Verhandlungsrunde. Der Abschluss im Metaller-KV gilt als richtungsweisend für die Verhandlungen in anderen Branchen.

Im Vorfeld hatte die Gewerkschaft eine "Erntezeit für Beschäftigte" ausgerufen, weil es in der Metallbranche in den vergangenen Jahren gut lief. Die Arbeitgeber sehen hingegen wenig Spielraum aufgrund der Konjunkturabkühlung: "Die Party ist vorbei", hatte es von dort geheißen.

Alleine in der Metalltechnischen Industrie arbeiten rund 126.500 Menschen.