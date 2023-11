Herbstlicher „Hock“

Der Musikverein Bildstein lud am vergangenen Samstag zum gemütlichen Beisammensein.

Mehr als vier Stunden musikalische Unterhaltung gab es für die Besucherinnen und Besucher im Basilikasaal. Der Musikverein Bildstein schaffte beim ersten „Herbsthock“ die ideale Kombination aus Musik, Genuss und Geselligkeit. Nach dem Hauptauftritt des Musikvereins unter der Leitung von Kapellmeister Christian Lapitz spielte eine kleine Besetzung aus dem Verein – die sogenannte „bildSTARS harmonie“ – auf. Bei Weißwurst, Leberkäse und Kürbisssuppe oder gemütlich an der herbstlichen Weinlaube wurde bis weit über Mitternacht das lockere Beisammensein gefeiert. Dem nicht genug ist am kommenden Samstag der musikalische Nachwuchs an der Reihe und wird um 17 Uhr im Kultursaal sein Können unter der musikalischen Leitung von Martin Flatz zeigen. Apropos Nachwuchs: Beim „Herbsthock“ konnte Obmann Michael Lenz mit Aurelia Immler (Klarinette), Laura Flatz (Querflöte) und Lucian Amlacher-Nußbaum (Schlagzeug) gleich drei neue Vereinsmitglieder beim Musikverein Bildstein vorstellen.