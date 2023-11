Herbstlicher „Hock“

Der Musikverein Bildstein lädt am kommenden Samstag zum gemütlichen Beisammensein.

Passend zu der Jahreszeit ist Gemütlichkeit gefragt und eben darauf setzen die Musikantinnen und Musikanten aus Bildstein. Zusammen mit herbstlichen Genüssen oder dem einen oder anderen Gläschen an der Weinbar sollen die Gäste ab 19.30 Uhr im Basilikasaal mit stimmungsvollen Klängen unter der Leitung von Kapellmeister Christian Lapitz unterhalten werden. Zu fortgeschrittener Stunde wird eine kleine Besetzung aus dem Verein – die sogenannte „bildSTARS harmonie“ – aufspielen. Dem nicht genug ist eine Woche später, am 18. November, der musikalische Nachwuchs an der Reihe und wird um 17 Uhr im Kultursaal sein Können zeigen.