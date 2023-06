Herbstferien verlängert: Darum haben Schüler und Lehrer heuer elf Tage frei

Das sind die Hintergründe

Die Entscheidung zur Verlängerung der Ferien wurde getroffen, da es vermehrt Anfragen bezüglich des sogenannten "Zwickeltags" am 3. November 2023 gab. In enger Abstimmung mit dem Landeselternverband wurde beschlossen, dass dieser Tag als Ferientag gilt. Somit erstrecken sich die Herbstferien in Vorarlberg in diesem Jahr vom 26. Oktober bis zum 5. November, was eine insgesamt elftägige Ferienzeit bedeutet.