Herbstferien 2021: Das gilt in Europa - von Italien über Spanien bis Kroatien

Die Herbstferien stehen bevor und geben nochmal Anlass für ein paar Tage dem Alltag zu entkommen. Doch welche Reisebestimmungen gelten aktuell?

Offiziell beginnen die Herbstferien am Mittwoch, dem 27. Oktober. Viele Schulen geben ihren Schülern und Lehrern jedoch auch schon am Tag vor dem Staatsfeiertag frei, sodass bis zum Schulbeginn am 3. November insgesamt elf Tage Zeit für Urlaub bleiben.

Europa: Unterschiedliche Einreisebestimmungen

In Europa gelten unterschiedliche Corona-Einreisebestimmungen. Was genau laut ÖAMTC in Deutschland, Italien und Co. gilt, erfahren Sie hier: