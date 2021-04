Herbert Sausgruber: "Hinten nach ist jeder gescheiter"

Alt-Landeshauptmann Sausgruber hat am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" darüber gesprochen, wie er die Rolle des Bundes und der EU in der Coronakrise beurteilt.

Das größte Problem für die Entscheidungsträger sei, so der Alt-Landeshauptmann im Gespräch mit VN.at-Chefredakteur Gerold Riedmann, in Unsicherheit entscheiden zu müssen. Wie sich eine Katastrophe wie die Corona-Pandemie entwickle, lasse sich kaum vorhersagen oder kontrollieren. Man ist nicht Herr über das Geschehen. Was es auch so schwer mache, im Vorhinein zu wissen welche Entscheidungen die richtigen sind. "Hinten nach ist jeder gescheiter", so Sausgruber.