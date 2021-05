Herbert Kickl gegen Norbert Hofer in der FPÖ

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat am Dienstag seine Bereitschaft, die FPÖ als Spitzenkandidat in die nächste Nationalratswahl zu führen, untermauert.

Video: Das sagt Herbert Kickl zum Machtkampf mit Norbert Hofer

"Ich kann nur sagen: Wenn ich darum gefragt werde, ob ich es machen würde, dass ich eine ehrliche Antwort gebe", sagte Herbert Kickl am Dienstag. "Führungsdebatte" gebe es keine, sondern es habe eine Diskussion darüber gegeben, "wer im Fall einer möglicherweise vorgezogenen Nationalratswahl als Spitzenkandidat zur Verfügung stehen würde."

Kickl: "Weiß gar nicht, was da schlimm sein soll ..."

"Ich weiß gar nicht, was da so schlimm sein soll, wenn es da einen Parteiobmann gibt, der sagte, er würde das gerne machen - und da gibt es einen Klubobmann, der sagt, ich traue mir das auch zu", sagt der Klubobmann der FPÖ, Herbert Kickl, am Rande einer Pressekonferenz. Und es sei auch nicht ganz abwegig, diese Debatte jetzt zu führen, "weil wir Zeugen der gigantischen Instabilität dieser Bundesregierung sind."