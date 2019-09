Herbe Kritik von FC Kennelbach Trainer an das SR-Trio

Glücklicher 1:0-Auswärtssieg von Koblach dank einem umstrittenen Tor in Kennelbach

Der Liveticker vom Spiel Kennelbach vs Koblach mit Videos

Auf einen Aufstiegsplatz in die Vorarlbergliga, wo die Traditionsklubs von Kennelbach und Koblach schon in den früheren Saisonen eine gute Rolle gespielt haben, fehlen den beiden Vereinen nur 5 bzw. vier Punkte. Koblach ist schon fünf Jahre ein fixer Bestandteil in der Landesliga, Kennelbach spielt die dritte Saison in der Fünftklassigkeit. Kennelbach erlitt im Duell der Mittelständler in der Landesliga gegen die Kummenberg-Elf die erste Heimniederlage und einen Rückschlag im Aufstiegskampf.