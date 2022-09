Buchtipp: "Hensslers schnelle Nummer" von Steffen Henssler

Endlich gibt es Nachschub! Hensslers Schnelle Nummer 2 beinhaltet über 100 neue und schnelle Rezepte, die mit maximal 5 Zutaten auskommen und in 15 Minuten fertig sind. Die Fortsetzung des erfolgreichsten Kochbuchs des Jahres 2021!

Exklusive Videoanleitungen ergänzen die moderne Kochbibel, die sich an all jene richtet, die im Alltag wenig Zeit haben und trotzdem richtig leckeres und gesundes Essen kochen wollen. Ob Kochanfänger oder Hobbykoch, ob Single oder Familie, für alle hat Steffen Henssler in seinem neuen Kochbuch die passende Rezepte, die Schritt für Schritt erklärt werden: Von einfachen Fleischgerichten, über Pasta, Fisch & Meeresfrüchte bis hin zu Brotrezepten und leckeren Vegan-Ideen. Die Fortsetzung des erfolgreichsten Kochbuchs des Jahres 2021.