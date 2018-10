Henn übernimmt 100 Prozent der UFT Produktion GmbH

Der Dornbirner Nischenplayer Henn erzielte im Jahr 2017 eine Umsatzsteigerung von 20 Prozent und verkaufte weltweit 50,2 Millionen Steckverbindungen. Jetzt übernimmt der Dornbirner Automotive Zulieferer die UFT Produktion GmbH mit Sitz im sächsischen Heinsdorfergrund. Das Unternehmen produziert komplexe, einbaufertige Präzisions-Tiefziehteile und beliefert damit die Automobil-, Bau- und Elektroindustrie.

Dem Eigentümer und bisherigen Geschäftsführer Werner Wackershauser war es wichtig, dass der Betrieb im Vogtland eine sehr gute Zukunftsperspektive hat: „Nach über 25 Jahren als Geschäftsführer und Eigentümer der Firma wird es Zeit die Verantwortung in andere Hände zu übergeben. Mit dem Unternehmer und zukünftigen Eigentümer Martin Ohneberg werden neue Impulse gesetzt, mit denen die UFT Produktion GmbH ein neues Level in Fertigungstechnologie und Qualität erreichen wird.“ Das Closing der Transaktion wird für Oktober erwartet.

Standort mit Potenzial

Am Firmenstandort in Heinsdorfergrund befindet sich ein unbebautes Grundstück mit rund 23.000 m2 gewidmeter Fläche, auf dem in den nächsten Jahren ein Montage- und Logistikcenter gebaut werden soll. Diese geplante Erweiterung sichert die Produktionskapazität für das künftige Wachstum. Auch in puncto Fachkräfte ist der Standort Sachsen für Martin Ohneberg sehr interessant: „Die UFT liegt in der Metropolregion Mitteldeutschland und ist somit ein attraktiver Standort. Die Städte Dresden und Leipzig haben bis 2030 ein prognostiziertes Bevölkerungswachstum von mehr als 10 Prozent sowie hervorragende technische Ausbildungsangebote: Die TU Chemnitz und Dresden sowie bedeutende Institute der Grundlagenforschung wie die Max-Planck-Gesellschaft in Dresden, Halle und Leipzig.“