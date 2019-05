Hells Angels MC Vorarlberg laden ins Clubhaus ein

WANN & WO war zu Gast im Wolfurter Charter und sprach mit den Bands Rauschfrei, King’sRock und Singer/Song­writer Jack Broke über die Update Party am 4. Mai!

Am Samstag, 4. Mai 2019, dürfen sich Freunde der gepflegten Live-Rockmusik-Kultur auf ein besonderes Event freuen. Der Motorradclub Hells Angels lädt zur legendären Update Party ins Wolfurter Clubhaus ein. „Wir haben uns entschieden, nach dem Gastspiel in der Messehalle beim Jubiläum wieder zu unseren Wurzeln zurückzukehren und veranstalten die Party deshalb in unseren eigenen vier Wänden – hier stimmt einfach die Atmosphäre. Uns liegt das familiäre Umfeld für unsere Freunde sehr am Herzen“, erzählt Herry, der Präsident des Wolfurter Charters gegenüber WANN & WO. Dafür sorgt auch das Line-up, für das sich der seit 1975 im Land befindliche Club entschieden hat. Mit Jack Broke feiert ein Singer/Songwriter Premiere, der dem ein oder anderen Rockfan im Lande sicherlich bekannt vorkommen wird – so viel sei verraten. Musiklisch orientiere sich der aus Lustenau stammende Sänger an den klassischen Singer/Songwriter-Größen wie Bob Dylan – untermalt von klassischer Konzertgitarre.