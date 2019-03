Heli-Einsatz am Sonnenkopf: Skifahrerin aus freiem Gelände gerettet

Eine 20-jährige Skifahrerin war am Dienstag im freien Gelände unterwegs als sie nicht mehr weiterkam und einen Notruf absetzen musste.

Eine 20-jährige Rankweilerin fuhr am 26.03.2019, gegen 17 Uhr, mit Freerideschiern im Schigebiet Sonnenkopf allein in Richtung Talstation ab. Im Bereich der Obermoosbahn verließ sie den markierten und gesicherten Schiraum. Aufgrund mangelnder Orientierung geriet sie in das mit Felsabsätzen durchsetzte Vermalentobel.