Helgi Kolvidsson steht vor der Rückkehr bei der Austria

Der 49-jährige Isländer gilt als heißer Kandidat für den scheidenden Coach Alexander Kiene von Austria Lustenau.

Von 2011 bis 2014 saß Helgi Kolvidsson schon auf der Trainerbank im damaligen Reichshofstadion. Zweimal wurde er mit Austria Lustenau in der Endabrechnung Dritter und einmal Vizemeister (2013/2014). In der Meisterschaft 2014/2015 war nach dreizehn Meisterschaftsspielen und der 1:3-Niederlage beim LASK Linz Schluss als Coach. Nicht nur als Coach auch als Spieler von Austria Lustenau hatte Helgi Kolvidsson glorreiche Zeiten. Mit Austria Lustenau stieg er in der Saison 1997/98 in die Bundesliga auf und absolvierte von 1996 bis 1998 62 Pflichtspiele. Unvergessen bleibt das damalige Austria-Dorf mit tausenden Zuschauern in den Heimspielen und stets einem Volksfest abseits des grünen Rasen. Helgi Kolvidsson kennt den Traditionsklub Austria Lustenau mit all seinen Gegebenheiten und wäre sicher wieder eine Bereicherung. Eine Aufbruchsstimmung braucht die Austria in der neuen Saison auf alle Fälle und dann hoffentlich wieder mit den treuen Anhängern.