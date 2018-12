Helfer härter bestraft als der Bankräuber

Der mit einer Gaspistole bewaffnete 22-Jährige hat am 24. Mai bei seinem Raubüberfall auf eine Bank in Dornbirn-Haselstauden 38.000 Euro erbeutet.

Dafür wurde der geständige und unbescholtene Erstangeklagte am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil des Schöffensenats unter dem Vorsitz von Richter Andreas Böhler ist nicht rechtskräftig. Der Strafrahmen für den schweren Raub betrug 1 bis 15 Jahre Haft.

Als Beitragstäter zum schweren Raub wurde der 42-jährige Zweitangeklagte schuldiggesprochen. Der in Dornbirn lebende Kroate hat nach Ansicht der Richter dem Bankräuber zur Maskierung einen schwarzen Motorradhelm übergeben und sich selbst als Fluchtfahrer zur Verfügung gestellt. Über den mit sieben Vorstrafen belasteten Arbeiter wurde eine Haftstrafe von sieben Jahren verhängt. Auch dieses Urteil ist nicht rechtskräftig. Der von Dominik Brun verteidigte Untersuchungshäftling meldete sofort Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung an.

Der Bankräuber konnte schon am Tag der Tat verhaftet werden. Denn ein Polizist sah in seiner Freizeit den Täter aus der Bank stürmen. Der Beamte ging dem Räuber hinterher und alarmierte telefonisch die Polizei. Bei der Bahnhaltestelle in Dornbirn-Haselstauden wurde der in Bosnien lebende 22-Jährige festgenommen.