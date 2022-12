Helfen, wo Hilfe benötigt wird

Der ZIMBAPARK ist bereits seit 20 Jahren Partner des Vereins Stunde des Herzens, der sich mit viel Engagement für Kinder, Familien und ältere Menschen aus der Region einsetzt, denen es nicht so gut geht.

„Die soziale Verantwortung eines Unternehmens besteht nicht nur darin, einzelne gute Taten zu setzen. Es ist eine Haltung, die das gesamte Unternehmen prägen muss und sein Handeln durchzieht“, so ZIMBAPARK Center-Manager Walter Simma. „Während des gesamten Jahres werden verschiedenste Charity-Projekte unterstützt. Unser Center lebt dabei langjährige Kooperationen. Vor allem mit dem Verein Stunde des Herzens, rund um Josef Fritsche. Wir stellen die gute Besucherfrequenz in unserem Haus, sowie auch alle unsere Kommunikationskanäle in den Dienst der guten Sache“, so Walter Simma.