Helfen als Gebot der Stunde

In der Mittelschule Bregenz-Schendlingen wurde rasch ein Ukraine-Hilfsprojekt in die Tat umgesetzt.

Der Krieg in der Ukraine und das damit verbundene Leid der Menschen, die völlig überhastet ihr Heimatland mit wenigen Habseligkeiten verlassen müssen, geht auch an den Kindern und Jugendlichen nicht spurlos vorüber. An den Schulen des Landes versuchen Lehrpersonen, die in diesem Zusammenhang auftretenden unzähligen Fragen der Schülerinnen und Schüler altersgerecht zu beantworten und auf Ängste einzugehen. An der Mittelschule Bregenz-Schendlingen griffen die Lehrpersonen den Wunsch der jungen Menschen, verschiedene Spendenaktionen zu unterstützen, auf. Es sollte aber nicht nur Geld gesammelt, sondern ein Projekt aktiv umgesetzt werden. „Die Schülerinnen und Schüler unserer dritten Klassen und der 2b Klasse wollen den Flüchtlingen unbedingt helfen. Und so stellten wir im Rahmen des Werk- und Kunstunterrichts sowie in Ernährung und Haushalt verschiedenste Produkte her. Diese wurden nun verkauft“, berichtet Petra Längle, die gemeinsam mit Ruth Grabherr und Daniela Rainer vergangenen Freitagnachmittag gemeinsam mit Schülern und Schülerinnen in Wolfurt auf dem Marktplatz die Produkte an den Mann bzw. die Frau brachte.