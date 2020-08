Helene Fischer wird heute 36!

Sie ist Schlagersängerin, Tänzerin, Unterhaltungskünstlerin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin. Und seit heute 36 Jahre alt.

Happy Birthday, Helene Fischer!

Ein Fan ehrt ihren allerliebsten Star mit den folgenden Worten: "Liebe Helene, heute wirst du 36 Jahre alt und wir Fans sagen danke! 🎉Du schenkst uns mit deiner Musik und deinen Auftritten so viel Freude und heute ist der Tag an dem du dich beschenken lassen kannst. Ich hoffe du genießt ihn in Ruhe mit deinen Liebsten. Auf viele weitere schöne Jahre, bleib so wie du bist! Wir sind gespannt was da in Zukunft alles auf uns Fans und dich zukommt...✨

We love you💗 "