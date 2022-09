Helene Fischer träumt von Auftritt in Las Vegas

Die Sängerin Helene Fischer würde gerne auch einmal in der US-Stadt Las Vegas auftreten.

"Das kleine Mädchen in mir träumt immer noch davon, eine Show wie unsere in Las Vegas zu präsentieren, denn sie wäre auch dort durchaus sehenswert", sagte die 38-Jährige der "Bild am Sonntag". "Es ist ein wunderschöner Traum, aber nichts, was ich in naher Zukunft verfolgen möchte. Vielleicht sollte es auch einfach nur ein Traum bleiben."