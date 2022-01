Helene Fischer: Das Baby ist da!

Schlagerstar Helene Fischer ist erstmals Mama geworden. Das berichten deutsche Medien am Mittwoch.

Im Oktober machte die deutsche Schlagersängerin Helene Fischer ihre Schwangerschaft publik. Nicht einmal drei Monate später soll das Baby auf der Welt sein. Wie die "BILD"-Zeitung erfahren haben will, kam das Mädchen bereits im Dezember zur Welt.

Nach Medienberichten über eine Schwangerschaft hatte sich die Sängerin Anfang Oktober via Instagram an ihre Fans gewandt. "So schön meine derzeitige Verfassung auch ist, hätten wir gerne noch etwas länger gewartet, bis diese Nachricht die Öffentlichkeit erreicht", schrieb sie damals, ohne die Schwangerschaft konkret zu erwähnen. Fischer ist seit 2018 mit dem Akrobaten Thomas Seitel (36) liiert.