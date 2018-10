Heldernhof Höchst: Mozzarella von Ländle-Wasserbüffeln

Schon seit 2015 gibt es am Heldernhof in Höchst Wasserbüffel, einige wurden sogar im Ländle geboren. VOL.AT war vor Ort und sprach mit Bauer Bernd Gerer (27).

Schon seit dem Jahr 2015 tummeln sich Wasserbüffel am Heldernhof der Familie Gerer in Höchst. Unter den 30 exotischen Tieren befinden sich auch die fünf ersten, in Vorarlberg geborenen, Büffel. Die Tiere erblickten im Oktober 2016 das Licht der Welt.

Die Nachfrage nach den Büffelprodukten ist gut – so gut, dass Bernd Gerer es fast nicht glauben kann. “Ich bin immer noch erstaunt, dass es so brutal gut angekommen ist”, sagt er auf Nachfrage von VOL.AT. “Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir so viel zustandebringen. Dass wir so weit kommen in nur einem Jahr.”