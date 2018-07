Helden-Schäferhund rettet Soldaten, indem er IS-Kämpfer tötet

Ein Belgischer Schäfer wird derzeit in Großbritannien als Held gefeiert: Er rettet mehreren Soldaten das Leben, als er sich auf angreifende IS-Terroristen stürzt.

Ein Armeehund als Held: Wie die “Kronen Zeitung” unter Berufung auf die britische “Daily Mail” berichtet, hat ein britischer Armeehund sechs Soldaten in Nordsyrien das Leben gerettet. Die SAS-Einheit war gerade in einem gepanzerten Fahrzeug auf Patrouille. An einer bestimmten Stelle hätten die Männer das Fahrzeug verlassen müssen, und ihre Mission zu Fuß fortgesetzt. Auf diese Gelegenheit haben IS-Kämpfer offenbar nur gewartet: Sofort hätten sie das Feuer eröffnet.